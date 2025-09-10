3人の女子メンバーから想いを寄せられるなど、驚異的なモテぶりを見せている大人気男子・きんご。そんなきんごを想う、「JCミスコン2022」ファイナリストでギャルっぽい印象のゆまは、最終告白できんごに告白するも成立とはならなかった。【映像】「JCミスコン2022」ファイナリストギャル・ゆま（全身姿も）毎週月曜日よる9時から放送中のABEMA『今日、好きになりました。』(通称『今日好き』)。8日は夏休み編2025最終話が放送