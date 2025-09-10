マクロン仏大統領が新たな首相にルコルニュ国防相を任命した/Michel Euler/AP/Fileパリ（ＣＮＮ）窮地に立たされたマクロン仏大統領は、退任するルコルニュ国防相を新たな首相に任命した。分裂した議会で合意形成を図り、２０２６年度予算を成立させるという困難な課題をルコルニュ氏に託した。８日には信任投票で敗れたバイル前首相が辞表を提出し、マクロン氏がこれを受理していた。バイル氏は就任からわずか９カ月での辞任とな