アメリカのトランプ大統領は先ほどイスラエルによるカタールでのイスラム組織ハマスの幹部を標的にした攻撃について、「人質を解放したいがきょうのやり方には全く満足していない」と不満をあらわにしました。トランプ大統領：言っておくが、我々は人質の解放を望んでいる。だがきょうのやり方には全く満足していない。トランプ大統領は記者団に対し、イスラエルの攻撃に「満足していない。非常に不満だ」と繰り返し訴えました。こ