次世代K−POPボーイズグループ、82MAJOR（エイティトゥーメジャー）が日本での活動を本格開始する。10日に日本公式ファンクラブを開設し、12月21日に東京・ニッショーホールで初の日本ファンミーティングを行うことが決まった。23年10月に韓国デビューした、歌唱力とダンスが武器の6人組。メンバー全員が楽曲制作に携わる。82は韓国の国番号で、グループ名には国を超えて世界のメジャーな存在になりたいという思いが込められている