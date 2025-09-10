歌手の華原朋美が９日、東京・渋谷のＬＩＮＥＣＵＢＥＳＨＩＢＵＹＡで周年ライブ「華原朋美３０ｔｈＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙＬｉｖｅ〜［ハート］ＬＯＶＥＩＳＢＥＳＴ［ハート］〜ＰｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙＷＯＷＯＷプラス」を行った。１９９５年に「ｋｅｅｐｙｏｕｒｓｅｌｆａｌｉｖｅ」でデビューしてちょうど節目を迎えた。アンコール後のＭＣでは「３０年間応援ありがとうございます」と感謝し「実