歌手の坂本冬美が、今年１月１５日に行った一日限りのプレミアムなステージ「ＳｐｅｃｉａｌＮｉｇｈｔ〜想いびと〜」（東京・六本木のビルボードライブ東京）の模様を収録したブルーレイ＆ＤＶＤ「―“ＭＯＶＩＥ”」を１１月２６日に発売することが１０日、決まった。カバーアルバム「想いびと」に焦点を当てたライブを熱望するファンの声に押され、同ステージを開催。通常のコンサートとは、一線を画したカバー曲をメイン