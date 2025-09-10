日本での活動を本格始動させる韓国の６人組ボーイズグループ「８２ＭＡＪＯＲ（エイティトゥーメジャー）」が１０日、日本公式サイトとファンクラブ（ＦＣ）を開設した。１２月２１日には初の日本ファンミーティングを、東京で開催することも決定した。２０２３年１０月に韓国デビュー。グループ名は、韓国の国番号「８２」と「ＭＡＪＯＲ」から着想を得たグループ名には、韓国を超え世界のメジャーな存在になるという思いが込