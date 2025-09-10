☆巨人―広島（１８：００・東京ドーム）巨人＝森田、広島＝大瀬良巨人は９日にエース戸郷で白星をつかんで３連勝。９日は無安打に終わったが、丸があと２と迫っている３５０二塁打なるか。３４８二塁打は浅村（楽）と現在並んでいる。これまでは４７人が３５０二塁打を達成しているが、丸か浅村のどちらが４８人目となるか。丸の年度別二塁打は以下の通り。年所属二塁打１０広島０１１広島１６１