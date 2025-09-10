世界的ストリートダンサーのMiyu（27）が、米大手代理人事務所「Creative Artists Agency（CAA）」と日本人ダンサーで初となるエージェント契約を締結したことが10日、発表された。「CAA」は米大リーグのドジャース大谷翔平らが所属している大手代理人事務所。ビヨンセ、レディー・ガガ、YOASOBIら世界的アーティストが多数所属する音楽部門において、日本人ダンサーとして初の契約が実現したという。Miyuは「ドジャースの大