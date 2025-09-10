次世代K-POPボーイズグループ 82MAJOR（エイティトゥーメジャー） が、9月10日に日本公式ファンクラブを開設した。さらに12月21日には東京で初の日本ファンミーティング開催も決定し、日本での活動を本格的にスタートさせる。【写真】82MAJOR（エイティトゥーメジャー）メンバーソロカットグループ名には、韓国の国番号「82」と「MAJOR」を掛け合わせ、「韓国を超え、世界のメジャーな存在になりたい」という思いが込められて