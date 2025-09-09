とちぎテレビ 福田富一栃木県知事は９日、県議会の５つの会派から出された９月の補正予算案への要望に対する回答を行いました。 県議会の最大会派、とちぎ自民党議員会は、アメリカの関税措置への対応や物価高騰対策など県の主要な事業案に対し、２１億１０００万円の上乗せを含む２６の重点事業で、合わせて６３億３０００万円を要望し、満額回答を得ました。佐藤良政務調査会長は、今年度の補正予算案が合わせて６８億円