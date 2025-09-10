劇場版『僕の心のヤバイやつ』（僕ヤバ2026年2月13日公開）の登場キャラ・山田奈の誕生日9月10日を記念して、バースデー記念映像が公開された。また、劇場版公開に向けて、市川京太郎と山田奈の描きおろしイラストを使用したムビチケ前売券（カード）第1弾も発売開始。市川京太郎ver.と山田奈ver.の2種の絵柄をつなげると、1枚のスペシャルなイラストとしても楽しめる。【動画】スタイル抜群！『僕ヤバ』山田奈バース