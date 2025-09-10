小泉進次郎農水相が９日に更新したＸで、米国の関税政策を巡る交渉について、石破茂首相と赤沢亮正経済再生担当相に「敬意を表します」と投稿した。小泉氏は「今朝は首相官邸でアメリカの関税措置に関する総合対策会議に出席。コメについては輸入総量が増えることなく交渉が妥結できたことは農家の皆さんの安心に繋がると思います。石破総理のリーダーシップと赤沢大臣の交渉努力に心から敬意を表します」との考えを投稿した。