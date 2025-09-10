秋雨前線の影響で長崎県にけさ、線状降水帯が発生し、猛烈な雨となっています。長崎地方気象台によりますと、長崎県南部では線状降水帯による非常に激しい雨が降り続いていて、南島原市付近ではレーダー解析で午前6時半までの1時間におよそ80ミリの猛烈な雨が降りました。警察などによりますと、今のところ長崎県内でこの大雨による人的被害は確認されていないということです。気象台は南島原市と雲仙市に土砂災害警戒情報を発表し