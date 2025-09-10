とちぎテレビ コメを出荷した生産者に一時的に前払いする２０２５年の「概算金」について、ＪＡ全農とちぎは９日、８月に定めた金額に上乗せする形で、追加の支払いを行う方針を決めたことがわかりました。 コメの「概算金」は、ＪＡグループがコメを生産者から集荷するときに一時的に前払いするお金で、店で売られる新米の価格に影響します。 ＪＡ全農とちぎが８月に栃木県内各地の農協に伝えた概算金は、県の主力