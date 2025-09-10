演歌歌手坂本冬美（58）が今年1月15日にビルボード東京で行ったステージの模様をBlu−rayとDVDで11月26日に発売することが10日、分かった。タイトルは「Fuyumi Sakamoto Special Live〜想いびと〜“MOVIE”」。ライブは昨年6月に発売したカバーアルバム「想いびと」の収録曲を中心に構成した。NHK紅白歌合戦出場歴36回を誇る“歌姫”が、安全地帯の「恋の予感」や桑田佳祐の「月」、GACKTの「サクラ、散ル…」など、幅広い楽曲を歌