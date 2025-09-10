カスペリアスのマイナー降格に衝撃が走った(C)Getty Imagesドジャースは現地時間9月9日、負傷者リスト（IL）に入っていた左腕のアレックス・ベシアを復帰させ、ベン・カスペリアスをマイナーに降格させたことを発表した。【動画】2打席連発だ！大谷翔平が菅野智之から47号・48号を放つ29歳のベシアはここまで59試合に登板して3勝2敗、52.1イニングを投げて防御率2.75、69奪三振を記録している。一方、26歳のカスペリアスは今