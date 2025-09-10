◆ＡＦＣＵ２３アジアカップサウジアラビア２０２６予選Ｕ―２２日本６―１Ｕ―２２クウェート（９日・トゥンナスタジアム）Ｕ―２２日本代表が、最終戦でクウェートに６―１で快勝した。前半１０分に失点を許したが、同１９分にＭＦ川合徳孟（磐田）が同点ゴールを決めると、同３２分にはワディケ・ウチェブライアン世雄（桐蔭横浜大）のＰＫで勝ち越し。さらに同４０分にも川合がこの日２点目を決め、その直後にもＭ