◆米大リーグフィリーズ―メッツ（９日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）フィリーズのカイル・シュワバー外野手（３２）が９日（日本時間１０日）、本拠地・メッツ戦に「２番・指名打者」でスタメン出場し、ナ・リーグ１番乗りとなる５０号３ランを放った。両軍無得点、初回１死走者なしの１打席目は、メッツ先発左腕・マナイアの前に２ボールから直球をはじき返したが右直。前を打つケンプが