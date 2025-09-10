◆練習試合巨人―西武（１０日・ジャイアンツ球場）巨人は１０日、３軍が西武の３軍と行う練習試合のスタメンを発表した。前日９日の同戦で来日２号ソロを右翼へ放った育成の新外国人、クリスチャン・フェリス外野手は「６番・ＤＨ」で先発出場。２戦連続の一発に期待がかかる。先発は松井颯投手で大津綾也捕手とバッテリーを組む。巨人のスタメンは以下の通り【巨人】１番・遊撃中田２番・右翼舟越３番・三塁