元HKT48でタレントの田中美久（23）が10日までに、自身のインスタグラムを更新。リール動画でオリジナルダンス動画を投稿した。胸元と背中を大胆に露出した黒いニットの長袖トップスにデニム姿。髪はポニーテールにまとめ、踊った。「Confidence is the best outfit」（自信こそが最高の装い）とつづり、体の前で両腕をクルクル回したり、両手人さし指をほおにつけたり、両手のひらを頭の上で広げウサギのようなポーズをとったり…