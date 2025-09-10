LUNA SEAのベーシストJ（55）が10日までにX（旧ツイッター）更新。脳腫瘍で闘病中であることを公表した、ドラマーの真矢（55）の回復を願った。Jは「真矢くんはどんな困難も乗り越えてきた」と書き出し、「この数年間、みんなに心配かけないようにと闘い続けてきた、その不屈で強い姿を俺たちはずっとそばで見てきたよ」と、闘病を隠してきた真矢の様子を振り返った。続けて「今はたくさんのファンのみんな、仲間たち、スタッフの