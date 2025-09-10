【S.H.Figuarts ピッコロ-DAIMA-】 発売日：8月8日 参考価格：8,800円 セール価格：7,049円 楽天ブックスは、BANDAI SPIRITSから発売中の可動フィギュア「S.H.Figuarts ピッコロ-DAIMA-」を参考価格から19％オフの7,049円で販売している。 本商品は、「ドラゴンボールDAIMA」より「ピッコロ」を「S.H.Figuarts」シリーズで立体化したもの。胸