高松北警察署 香川県三木町の病院で看護師を殴ったとして、住所職業不詳の男（45）が9日、暴行の疑いで現行犯逮捕されました。 警察によりますと、男は9日午後5時10分ごろ、三木町の病院で受診中、看護師の男性（38）の顔を1回殴った疑いです。男性にけがはありませんでした。 別の事件の捜査で病院を訪れていた警察官が、医師からの届け出を受けて男を現行犯逮捕しました。男は別の事件の捜査対象者だったということで