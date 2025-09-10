元卓球プロ選手で五輪3大会連続メダリストの石川佳純さん（32）が10日までに自身のインスタグラムを更新。浅草を満喫するショットを披露した。東京・浅草の雷門をバックに、黒のTシャツに紺のキャップ姿で振り向き絵顔を見せるショットをアップ。「浅草〜」と添えた。