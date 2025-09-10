アマチュアボクシングの世界選手権は9日、英国のリバプールで行われ、男子は55キロ級3回戦で山口瑠（駒大）がオランダ選手に5―0で判定勝ちし、準々決勝に進んだ。65キロ級3回戦で西山潮音（宮崎県スポーツ協会）がウクライナ選手に判定勝ちし8強入り。50キロ級2回戦で牧野草子（自衛隊）がジョージア選手を下し準々決勝に進出した。女子では48キロ級の篠原光（青学大）、60キロ級の田口綾華（自衛隊）が準々決勝へ進んだ。51