女優の松下由樹（57）が10日、スポニチ本紙の取材に応じ、2日未明に肺炎のため90歳で死去した女優の吉行和子さんを悼んだ。フジテレビの人気ドラマシリーズ「ナースのお仕事」など多数の作品で共演した。▽松下由樹コメント吉行さんとはいろんな作品でご一緒させていただきました。特に「ナースのお仕事」では長く共演させていただき、現場ではいつも穏やかで美しく、憧れの存在でした。役作りでは、ご自身で衣装を選ばれるなど