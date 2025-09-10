日本レコード大賞新人賞などを受賞したシンガーソングライターの小野サトル（本名＝小野覚）さんが肺炎のため亡くなっていたことが１０日、分かった。６２歳。所属レーベルの有限会社ラストが発表した。発表文書によると、小野さんは「令和５年３月２４日、２１時５０分、肺炎のため逝去いたしました。享年６２歳でした」と記されており、「あまりにも大きな存在であった小野さんとの突然の別れを受け止めることができず、関係