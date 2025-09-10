4本塁打9打点の大爆発以来の一発【MLB】フィリーズ ー メッツ（日本時間10日・フィラデルフィア）フィリーズのカイル・シュワーバー外野手が9日（日本時間10日）、本拠地・メッツ戦に「2番・指名打者」で出場。8月28日（同29日）の1試合4本塁打以来、11試合ぶりの一発となる50号3ランを放った。9月初アーチで自身初の大台に乗せた。7回2死一、二塁の第4打席でヘーゲンマンのカッターを捉えた。右翼席へ打球速度110.4マイル（約