8日午後3時45分ごろ、長崎県東彼杵町瀬戸郷の海岸で、男性がうつぶせの状態で浮いているのを通りがかりの人が見つけた。川棚署によると、男性は既に死亡しており、身長155センチほどで年齢不詳。水色と白色のボーダー柄の半袖ポロシャツと黒色のスニーカーを着用し、目立った外傷はないという。