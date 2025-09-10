森保一監督が率いる日本代表が現地９月９日、アメリカ代表と敵地コロンバスで対戦している。３日前のメキシコ戦（０−０）から先発11人全員を変更。３バックの左に入った長友佑都がキャプテンを務め、１トップには小川航基が入った。得点力が課題の日本は、伊東純也が鋭いクロスを送り込めば、望月ヘンリー海輝が打点の高いヘディングシュートを放つが、この日も中々ゴールを奪えない。スコアレスの状態が続くなか、アレック