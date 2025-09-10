大雨の影響で10日、広島県内のJR山陽線や呉線は、運転を見合わせています。再開の見込みは、早くて正午ごろの見込みです。JR西日本によると大雨の影響で、山陽線は、広島県の三原駅～山口県の柳井駅間の上下線で運転を見合わせています。また、呉線は、広駅～広島駅間で運転を見合わせており、山陽線・呉線のいずれも運転再開の見込みは、早くて正午以降としています。そのほかの広島県内の一部の在来線も遅れが発生し