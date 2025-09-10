◆練習試合巨人３軍―西武３軍（１０日・ジャイアンツ球場）左手首痛のため離脱しているエリエ・ヘルナンデス外野手が１０日、３軍が西武３軍と行う練習試合のシートノックで左翼に入り、軽快に打球を追った。ヘルナンデスは８月２１日のヤクルト戦（神宮）でスイングした際に左手首を負傷。翌２２日に出場選手登録を抹消され、故障班に合流した。同２４日には「自分としてもすごく残念。少しでも早く試合に戻れるように頑