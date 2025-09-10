JR九州によりますと、大雨の影響で在来線で運転を見合わせている区間があります。 運転を見合わせているのは、指宿枕崎線の指宿駅と枕崎駅の間の上下線、日豊本線の国分駅と霧島神宮駅の間の上下線です。 ・ ・ ・