１０日の東京株式市場はやや買い優勢、寄り付きの日経平均株価は前営業日比５３円高の４万３５１３円と反発。 前日の欧州株市場では各国の株価が高安まちまちとなり、仏ＣＡＣ４０が続伸したものの、独ＤＡＸは反落となった。欧州各国の長期金利が軒並み上昇する展開で警戒されている。一方、米国株市場ではＮＹダウが続伸し史上最高値を更新、ナスダック総合株価指数は連日の最高値更新となっており、これは東京市場にも追