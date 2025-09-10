ドル円理論価格1ドル＝147.51円（前日比+0.12円） 割高ゾーン：148.15より上 現値：147.38 割安ゾーン：146.86より下 過去5営業日の理論価格 2025/09/09147.39 2025/09/08147.44 2025/09/05147.61 2025/09/04147.58 2025/09/03147.38 （注）ドル円理論価格とは？ 独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています