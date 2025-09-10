10日朝、大館市の秋田職能短大敷地内でクマが目撃されました。大館警察署の調べによりますと10日午前6時20分ごろ、大館市字扇田道下の秋田職業能力開発短期大学校の敷地内にクマ1頭がいるのを、近くに住む40代の男性が目撃しました。クマの体長は約1メートルです。警察は関係機関に連絡するとともに、パトカーで現場付近を警戒し住民に注意を呼びかけています