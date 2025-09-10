東京機械製作所がカイ気配スタート。同社は９日の取引終了後、ＪＭＵディフェンスシステムズ（京都府舞鶴市）との間で、防衛省向けの搬送・格納に関する自動化・省人化装置の受注取引が完了したと発表した。防衛分野での初めての契約成立となるといい、材料視されたようだ。ＪＭＵディフェンスシステムズは防衛省向けの事業を手掛けており今回、同社から東京機はパートナー企業として選定されたという。 出