シンプレクス・ホールディングスが３日続伸している。９日の取引終了後、日本テレビホールディングス傘下の日本テレビ放送網が４月に運用を開始した地上波テレビＣＭのオンライン購入＆運用サービス「スグリー」について、子会社ＸｓｐｅａｒＣｏｎｓｕｌｔｉｎｇがサービス開発を支援したと発表しており、好材料視されている。 「スグリー」は地上波テレビＣＭをオンラインで購入・