[9.10 国際親善試合](コロンバス)※08:37開始主審:ブライアン・ロペス副審:フアン・トパス、クリスティアン・アルバラード<出場メンバー>[日本]先発GK 12 大迫敬介DF 5 長友佑都(Cap)DF 25 荒木隼人DF 16 関根大輝MF 14 伊東純也MF 21 佐野海舟MF 26 望月ヘンリー海輝MF 13 鈴木唯人MF 17 藤田譲瑠チマFW 19 小川航基FW 11 前田大然控えGK 23 早川友基GK 1 鈴木彩艶DF 4 板倉滉DF 3 渡辺剛DF 22 瀬古歩夢DF 2 菅原由勢MF 6