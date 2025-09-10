日本代表は現地時間9日、アメリカ・コロンバスのLower.comフィールドで行われる国際親善試合でアメリカ代表と対戦する。午後7時30分(日本時間10日午前8時30分)のキックオフを前にスターティングメンバーが発表され、ベンチスタートのMF久保建英(ソシエダ)が6月シリーズに続いて10番を背負うことが明らかになった。久保は6日のメキシコ戦で20番を背負ったが、メキシコ戦後に10番のMF堂安律(フランクフルト)がクラブ事情でチーム