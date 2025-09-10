日本代表は現地時間9日、アメリカ・コロンバスのLower.comフィールドで行われる国際親善試合でアメリカ代表と対戦する。午後7時30分(日本時間10日午前8時30分)のキックオフを前にスターティングメンバーが発表され、6日のメキシコ戦(△0-0)から11人全員を変更。DF長友佑都(FC東京)がキャプテンで先発し、国内組のDF荒木隼人(広島)やMF望月ヘンリー海輝(町田)が抜擢された。システムは3-4-2-1を継続し、GKには大迫敬介が先発。3