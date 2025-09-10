レカムがカイ気配スタートで急速に株価水準を切り上げている。株価１００円近辺で三角もち合いが煮詰まっており、目先急速に上放れる展開となった。中小企業向けデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）や省エネ関連製品の販売などを行うが、シンガポールで子会社を通じＡＩサーバーの販売も展開する。９日取引終了後、中国の先進ＡＩ企業であるＩｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅＩｎｄｅｅｄと