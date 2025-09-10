まぐまぐはストップ高まで買われている。同社は９日、ＨＩ－ＮＥＸＵ（東京都港区）及びＣＲＯＳＳＦＭ（北九州市小倉北区）と、それぞれの強みを生かしたクロスメディア展開プロジェクトを開始すると発表。これが材料視されているようだ。 このプロジェクトは、ＨＩ－ＮＥＸＵ運営の「ＸＵ（クロスユー）」ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを起点とした革新的なメディア連携モデル。ＹｏｕＴｕｂｅで配信され