ノッティンガム・フォレストは9日、昨季までトッテナムを率いたアンジェ・ポステコグルー監督の就任を発表した。昨季は欧州CL出場権争いを繰り広げるなど、最終的にプレミアリーグ7位となったN・フォレスト。今季は開幕戦でブレントフォードに3-1で勝利して白星スタートを切るが、第2節C・パレス戦を1-1で引き分け、第3節ウエスト・ハム戦は0-3で敗れた。1勝1分け1敗の10位とまずまずのスタートながらも、クラブは、オーナー