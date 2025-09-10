右肩のインピンジメント症候群で負傷者リスト（IL）入りしている佐々木朗希投手（23）が9日（日本時間10日）、傘下3Aオクラホマシティの一員として本拠でのジャイアンツ傘下3Aサクラメント戦に先発。5度目のマイナー登板で実戦復帰後、初めて100マイル（約160・9キロ）を計測も5回に突如崩れ、3失点で降板した。初回は先頭打者への4球目で100・2マイル（約161・3キロ）。その後、2番打者の初球には100・4マイル（約161・6キロ