歌手の水森かおり（51）が10日までに自身のブログを更新。4日に肺炎のため82歳で死去した歌手の橋幸夫さんを追悼した。水森は9日に「橋幸夫先輩」とのタイトルで投稿。「歌番組で何度もご一緒させていただきました。お会いするたびに優しく話しかけてくださり、大先輩なのにとても気さくで、いつも楽しくお話させていただきました」としのんだ。さらに「2019年1月、茨城県結城市で行われたNHKのど自慢でご一緒させていただい