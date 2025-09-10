沖縄県石垣市の尖閣諸島が国有化され、１１日で１３年となる。中国海警局の船が同諸島周辺の接続水域（領海の外側約２２キロ）を航行した日数は９日までに連続２９５日に上り、国有化以降、最長を更新。尖閣周辺では、操業する日本漁船に近づき、領海内に侵入する動きも常態化しており、海上保安庁は大型巡視船や無人機を投入するなどして警備体制の強化を加速させている。（矢野恵祐、島田愛美）◆尖閣諸島の国有化＝民主党政