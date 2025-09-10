国連総会で演説するグテレス事務総長＝9日、ニューヨーク（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】国連のグテレス事務総長は9日、昨年の世界の軍事費が過去最高の約2兆7千億ドル（約397兆9200億円）を記録したと指摘し、軍事費を飢餓の撲滅や子どもの教育などの支出に振り分けるべきだと各国に要請した。2030年までに飢餓を撲滅させるために必要な年間の資金は軍事費の4％未満で十分だとした。グテレス氏は、世界の軍事費と開発