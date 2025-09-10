元フジテレビのフリーアナウンサー久代萌美（35）が9日までにインスタグラムを更新。オフショットを公開した。久代は「こはるとかき氷を食べに行った日かき氷ももうすぐ終わりかな」とつづり、元モーニング娘。で女優の久住小春（33）と顔を寄せ合うツーショットを披露。続けて「こはるは7〜8年前から友達なのだけどもえみさん若返ったっていわれた」と明かした。フォロワーからは「ヤバっ！めっちゃ可愛すぎるツーショットだよ